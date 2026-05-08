Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 199 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 984 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 974 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 684 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,4 ile güneş santralleri ve yüzde 14,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 896 megavatsaat elektrik ihracatı, 1646 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.