Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

10.05.2026 10:20
Dün Türkiye'de 888 bin 729 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 232 MWh olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 824 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 347 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile güneş santralleri ve yüzde 11,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 396 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 30 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

