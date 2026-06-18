Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

18.06.2026 10:23
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Dün Türkiye'de 1 milyon 36 bin 669 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 29 bin 800 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 36 bin 669 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 29 bin 800 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 851 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 978 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 36 bin 669 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 29 bin 800 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 27 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile güneş santralleri ve yüzde 11,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 636 megavatsaat elektrik ihracatı, 1872 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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