Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 558 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 388 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 298 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 297 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 558 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 388 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 16,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 177 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.