Türkiye'de Elektrikli Araç Payı Artıyor - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrikli Araç Payı Artıyor

20.07.2026 11:25
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Dizel ve LPG'li araçların oranı düşerken, hibrit ve elektrikli otomobil sayısı önemli ölçüde arttı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobiller arasında dizel ve LPG yakıtlı otomobillerin oranı 2020'den bu yana gerilerken hibrit ve elektrikli otomobil payındaki artış dikkati çekti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı bu yılın haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 artarak, 32 milyon 366 bin 546'dan 34 milyon 545 bin 132'ye yükseldi.

Söz konusu taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu yılın haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 194 bin 740 taşıt içinde motosiklet yüzde 49,4 ile ilk sırada, otomobil yüzde 37,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Benzinli araçların payı yüzde 24,4'ten yüzde 31'e çıktı

Otomobiller içinde benzinli araçların oranı 2020 itibarıyla yüzde 24,4 olarak kaydedildi. Söz konusu oran bu yılın haziran ayı sonunda yüzde 31'e ulaştı.

Benzinli otomobillerin sayısı 2020'de 3 milyon 201 bin 894 iken Haziran 2026 sonunda 5 milyon 546 bin 513'e çıktı.

Dizel otomobillerin sayısı söz konusu dönemde 5 milyon 14 bin 356'dan 5 milyon 738 bin 826'ya yükselirken toplam otomobiller içindeki payı yüzde 38,3'ten yüzde 32,1'e geriledi. LPG'li otomobillerin sayısı da söz konusu dönemler itibarıyla 4 milyon 810 bin 18'den 5 milyon 254 bin 245'e çıktı ancak bu araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 36,7'den yüzde 29,4'e geriledi.

Hibrit otomobillerin sayısı 2020'de 33 bin 690'dı. Bu sayı Haziran 2026 sonunda 846 bin 813'e, toplam otomobiller içindeki payı ise yüzde 0,3'ten yüzde 4,7'ye çıktı.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin kitlesel olarak trafiğe çıkışı ve yaygın kullanım verilerinin kayıtlara girmesi 2011 yılında başladı. O yıl ülkede yalnızca 24 elektrikli aracın kaydı bulunuyordu.

Söz konusu rakam 2020'de 2 bin 797 iken haziran sonunda 445 bin 939'a yükseldi. Toplam otomobiller içinde elektrikli araçların payı ise 2022'de yüzde 0,1'den bu yılın haziran sonunda yüzde 2,5'e çıktı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıtlarına göre dağılımı şöyle:

Otomobil (2020)Dağılım (Yüzde)Otomobil (Haziran 2026)Dağılım (Yüzde)
Toplam13.099.04110017.867.368100
Benzinli3.201.89424,45.546.51331
Dizel5.014.35638,35.738.82632,1
LPG'li4.810.01836,75.254.24529,4
Hibrit33.6900,3846.8134,7
Elektrikli2.7970,0445.9392,5
Bilinmeyen36.2860,335.0320,2

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrikli Araç Payı Artıyor - Son Dakika

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