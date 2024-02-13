Türkiye\'de Elektrikli Otomobil Satışları ve Şarj İstasyonları Artıyor

Türkiye'nin elektrikli otomobil satışları, 2011-2023 döneminde artan talep ve altyapı yatırımlarıyla geçen yılın sonunda 81 bin 332'ye, şarj istasyonu soket sayısı ise 28 bin 196'ya ulaştı.
AA muhabirinin, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de elektrikli araçların kullanılmaya başlandığı 2011'de 24 elektrikli otomobile 36 soket hizmet veriyordu.
Son 13 yılda ulaşımda karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda dünya genelinde elektrikli araç satışlarında artış yaşanırken Türkiye de bu trendi yakından takip etti.
Türkiye'nin otomobili Togg projesi de tamamen elektrikli otomobil üretme tercihinin elektrikli araçlara olan farkındalık ve ilgiyi artırması açısından bu dönemde alınan en stratejik kararlardan biri oldu.
Öte yandan, bu dönemde Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları, elektrikli araçlarda otomobilin yanı sıra otobüs ve hafif ticari araç üretimini de geliştirdi.
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 2023 sonunda toplam 81 bin 332'ye, soket sayısı da 28 bin 196'ya ulaştı.
Yatırımlar ve talep doğrultusunda Türkiye'nin 81 ilinde elektrikli araçlar için şarj istasyonu bulunuyor.
Elektrikli ulaşımda vergi teşvikleri vurgusu
TEHAD Başkanı Berkan Bayram, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2011-2023 döneminde Türkiye'deki otomotiv sektörü ve elektrikli araçlara olan talebin gelişimine paralel olarak şarj istasyonları ve şebeke altyapısının da gelişim gösterdiğini söyledi.
Bayram, bu eğilimin devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, elektrikli araçlara olan talebin yenilikçi döneme uygun olarak artmaya, gerekli altyapının da gelişmeye devam edeceğini kaydetti.
Bayram, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki dönem tüm sektör oyuncularının işbirliğiyle elektrikli, hibrit, hidrojenli araçlar, şarj istasyonları ve akü-batarya teknolojilerine odaklanılması gerektiğini gösteriyor. Toplam enerji verimliliği ve karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin desteklenmesi açısından önümüzdeki dönem belirleyici ve etkileyici olacak. Öte yandan bu sektörler için girişimci ve yatırımcılarımıza yönelik vergi teşvikleri ve destekleyici mevzuatların ortaya konulması gerekiyor. 2011 öncesi Türkiye'de elektrikli otomobil yoktu, elektrikli araç soketi de genel anlamda kullanımda değildi. Renault Fluence Z.E. Modeli'nin ilk olarak Bursa'da üretilmeye başlamasından sonra elektrikli araçlar bu dönemde günlük hayatımıza girdi."
2011-2023 döneminde yıllık elektrikli otomobil satış sayısı ve yıl sonunda ulaşılan soket sayısı ise şöyle;
|Yıl
|Elektrikli Otomobil Satış Sayısı
|Soket Sayısı
|2011
|24
|36
|2012
|180
|140
|2013
|340
|220
|2014
|408
|280
|2015
|119
|400
|2016
|44
|620
|2017
|77
|750
|2018
|155
|1100
|2019
|222
|1850
|2020
|3100
|2300
|2021
|2849
|3800
|2022
|8210
|6400
|2023
|65604
|10300
|2011-2023 GENEL TOPLAMı
|81332
|28196
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