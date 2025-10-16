Türkiye'de En Çok Aranan Kısa Numaralar - Son Dakika
Türkiye'de En Çok Aranan Kısa Numaralar

Türkiye'de En Çok Aranan Kısa Numaralar
16.10.2025 11:18
Yılın ikinci çeyreğinde, 182 en sık aranan numara, 170 ise en uzun görüşme süresine sahip.

Türkiye'de vatandaşlar, yılın ikinci çeyreğinde üç operatörden en sık 182'yi (Merkezi Hastane Randevu Sistemi MHRS) aradı, en uzun süre ise 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü.

TÜRKİYE EN ÇOK 182'Yİ ARADI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu'ndan, vatandaşların en sık aradığı, en kısa ve uzun görüşme gerçekleştirdiği, kısa numaralara ilişkin veriler derlendi.

Rapora göre, Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık arandı. Merkezi Hastane Randevu Sistemi için ortalama çağrı süresi, Turkcell'de 267 saniye, TT Mobil'de 271 saniye ve Vodafone'da 266 saniye oldu.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ 2'NCİ SIRADA YER ALDI

Turkcell ve TT Mobil'de, 182'nin ardından en sık aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti. Vodafone'da ise en sık aranan 2. kısa numara, 186 (Elektrik Arıza) olarak belirlendi.

Operatörlerde en sık aranan 5 kısa numara arasında 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de öne çıktı.

EN KISA 112, EN UZUN 170 İLE KONUŞULDU

Vatandaşlar, kısa numaralara yaptıkları aramalarda, en uzun süre 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi için ortalama çağrı süresi, TT Mobil'de 337 saniye ve Vodafone'da 331 saniye oldu.

Çalışanların mesai ve rapor ücretleri gibi sorularını yönelttiği 170, Turkcell'de en sık aranan 5 kısa numara arasında yer almadı. Söz konusu operatörde ortalama çağrı süresi en uzun gerçekleşen kısa numara ise 267 saniye ile hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 olarak kayıtlara geçti.

Her 3 operatörde, ortalama çağrı süresinin en düşük olduğu kısa numara, 112 oldu. 112 ile yapılan görüşmeler Turkcell ve TT Mobil'de 62 saniye ve Vodafone'da 76 saniye olarak belirlendi.

Yılın ikinci çeyreğinde, 3 operatörden en sık yapılan 5 kısa numara ve ortalama çağrı süreleri (saniye) ise şöyle:

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Kaynak: AA

Ekonomi, Hastane, Türkiye, Sağlık, MHRS, Son Dakika

Ekonomi Türkiye'de En Çok Aranan Kısa Numaralar

Türkiye'de En Çok Aranan Kısa Numaralar
