Türkiye'de Fiber İnternet Aboneleri 10,3 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'de Fiber İnternet Aboneleri 10,3 Milyona Ulaştı

02.07.2026 11:21
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Türkiye'de fiber internet abone sayısı, bir yılda 2 milyon artarak 10,3 milyona çıktı.

Türkiye'nin fiber internet abone sayısı, bir yılda 2 milyon kişi artarak bu yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyona ulaştı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre ülkedeki fiber internet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

Teknolojik ürünlerin sürekli gelişimi ve internet teknolojilerinin hayatın birçok alanında kullanımıyla birlikte Türkiye'deki fiber internet abone sayısı bu yıl 10 milyonu aştı.

Verilere göre 2025'in ilk çeyreğinde toplam fiber abone sayısı 8,3 milyondu. Bu sayı yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyonu buldu. Böylece Türkiye'de 1 yılda 2 milyon yeni abone, fiber internet teknolojisiyle tanıştı.

Söz konusu dönemler kıyaslandığında, "eve kadar fiber" abone sayısı 2025'in ilk üç ayında 7,1 milyon seviyelerinde iken bu yıl 9,1 milyonu buldu. Böylece eve kadar fiber abone sayısı yüzde 29 artış kaydetti. "Binaya kadar fiber" abone sayısı ise aynı dönemlerde, 1,2 milyondan 1,1 milyona geriledi.

Fiber uzunluk 700 bin kilometreye yaklaştı

Abone sayılarındaki artış ve fibere yüksek taleple fiber optik kablo uzunluğu da bir yılda önemli düzeyde artış kaydetti.

İşletmecilerin 2025'in ilk çeyreği sonunda fiber uzunluğu 617 bin 765 kilometre iken bu yılın ilk çeyreği sonunda 696 bin 606 kilometreye çıktı.

Kablo internet abone sayısı 1,5 milyonu geçti

Mobil cepten internet abone sayısı da geçen yıla göre yüzde 4 artış kaydetti. Ocak-Mart 2025'te 74,5 milyon mobil cepten internet abonesi varken bu sayı Ocak-Mart 2026'da 77,5 milyona yaklaştı.

Kablo internet abone sayısındaki artış ise daha sınırlı gerçekleşti. Söz konusu teknolojiyi kullanan abone sayısı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyona yakınken bu yıl 1,5 milyonu aşarak 1 milyon 513 bin oldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Fiber İnternet Aboneleri 10,3 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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