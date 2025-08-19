Türkiye'de Fotoğraflı Öz Geçmiş Tercihi - Son Dakika
Türkiye'de Fotoğraflı Öz Geçmiş Tercihi

Türkiye'de Fotoğraflı Öz Geçmiş Tercihi
19.08.2025 10:53
Türkiye'deki firmalar, iş başvurularında fotoğraflı öz geçmişleri tercih ediyor.

İş başvurularında ilk izlenimi veren öz geçmişlerdeki fotoğraf kullanımı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. ABD, İngiltere, Kanada ve İskandinav ülkelerinde öz geçmişlerin fotoğrafsız olması istenirken yapılan bir ankete göre, Türkiye'deki şirketlerin tercihinin fotoğraflı öz geçmişlerden yana olduğu dikkat çekti. LinkedIn üzerinden, 517 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre yönetici pozisyonundakilerin yüzde 68'i öz geçmişlerin fotoğraflı olması gerektiğini düşünüyor.

İş başvurularında adayların deneyim ve yetkinliklerini özetlediği öz geçmişlerin formatı genel hatlarıyla benzerlik gösterse de söz konusu fotoğraf olduğunda farklılıklar ortaya çıkıyor. ABD, İngiltere, Kanada ve İskandinav ülkelerinde çeşitlilik ve ayrımcılıkla mücadele politikaları gereği genellikle fotoğrafsız öz geçmişler tercih ediliyor. Almanya ve Fransa'da profesyonel fotoğraf, öz geçmişin doğal bir parçasıyken İtalya, İspanya, Belçika gibi ülkelerde ise fotoğrafın işe alım sürecine belirleyici bir etkisi olmuyor. İnsan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK, Türkiye'deki şirketlerin bu konuya bakışını ortaya koymak üzere LinkedIn üzerinden bir anket yaptı.

517 kişinin katıldığı ankete göre tüm katılımcıların yüzde 62'si öz geçmişlerde fotoğraf olması gerektiğini savunurken yüzde 27'si buna karşı çıktı. Yüzde 10'luk kesim bu durumun pozisyona göre değişmesi gerektiği yönünde görüş verdi. Bu konuda bir fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 1'de kaldı.

Yöneticiler fotoğraf görmek istiyor

Öz geçmişlerdeki fotoğraf tercihi, çalışanın ünvanına ve pozisyonuna göre değişiklik gösterdi. Buna göre yönetici olduğunu belirten katılımcıların yüzde 68'i fotoğraflı öz geçmiş tercih ettiklerini ifade etti. Bu oran insan kaynakları, bilgi teknolojileri (IT) ve mühendislik alanlarında yüzde 37'ye kadar düştü. Satış alanındaki profesyoneller ise yüzde 14 ile bu durumun pozisyona göre değişmesi gerektiğini en çok dile getiren grup oldu.

Kadın katılımcıların yüzde 63'ü, erkek katılımcıların ise yüzde 61'i fotoğraflı öz geçmiş tercih ettiğini açıkladı. Bu tablo, fotoğraflı öz geçmiş tercihinin cinsiyete göre belirgin bir farklılık göstermediğini ortaya koydu.

"Öz geçmiş hazırlarken şirket kültürü dikkate alınmalı"

Anket sonuçlarını değerlendiren Kolay İK COO'su Tunca Üçer, "İnsan, doğası gereği bilinçli ya da bilinçsiz önyargılar taşıyabiliyor. İşe alım süreçlerinde de adayın mezun olduğu okuldan cinsiyetine ve hatta yaşadığı semte kadar pek çok faktör, bazen farkında bile olmadan verilen kararı etkileyebiliyor. Bu nedenle bazı ülkelerde öz geçmişte fotoğraf tercih edilmiyor. Ancak bazı ülkelerde de fotoğrafa gösterilen özen, başvurulan işe duyulan özenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Öyle ki adaylar daha iyi bir fotoğraf için yapay zeka araçlarından yararlanıyor. Dolayısıyla bu konuda tek bir doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle adaylara, başvuracakları şirketin kültürünü ve beklentilerini araştırmalarını; fotoğraf dahil öz geçmişlerindeki tüm detayları bu doğrultuda şekillendirmelerini öneriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

07:19
