Türkiye'de Genel Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'de Genel Tarım Sayımı Başladı

24.07.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, tarım politikaları için genel tarım sayımına başladı; veri derleme 31 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), genel tarım sayımına başladı. Bu kapsamdaki veri derleme sürecinin 31 Aralık'ta sona ermesi hedefleniyor.

AA muhabirinin TÜİK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla yapılan genel tarım sayımı için harekete geçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alıyor.

İdari kayıtların derlenecek verilerle birleştirilmesiyle yapılacak sayımda, tarımsal işletmeler randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilecek. Tüzel kişi statüsündeki tarımsal işletmeler de kendilerine verilen şifrelerle internet sitesi üzerinden sayıma ilişkin soru formlarını doldurabilecek.

Sayımda beyan edilen bilgilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) gibi sektöre ilişkin idari kayıtlar, nüfus kayıtları, kadastro bilgileri, traktör-biçerdöver tescil kayıtları gibi verilerle anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı da hazırlandı.

Sayım kapsamında derlenen veriler, istatistiki amaçlar dışında kullanılmayacak, üçüncü kişilerle, idari, adli, askeri hiçbir makam veya kuruluşla paylaşılmayacak.

5 binden fazla personel sayım sürecinde görev alacak

İl ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında kurulan "il ve ilçe sayım komiteleri", sayım sürecinin koordinasyonunu sağlayacak. Sayım komitelerine bağlı çalışmak için tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde 973 sayım bürosu kuruldu.

Sayım bürolarında, bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olmak üzere yaklaşık 3 bin 800 personel görev üstlenecek. Tarım sayım seferberliği süresince telefon operatörleri ile TÜİK merkez ve taşra teşkilatındaki teknik personel dahil 5 binden fazla personel görev yapacak.

Veri derleme sürecinin 31 Aralık'ta bitirilmesi hedefleniyor

Sayımda, tarımsal işletme tasarrufundaki parseller ile hayvancılık, tarımsal alet ve makine başlıklarındaki veriler toplanacak. Tarımsal işletmelerden bitkisel üretim için kullanılan tüm parsellere ilişkin bilgiler talep edilecek. Ayrıca, fiilen bitkisel üretim yapılmayan, üzerinde ahır, samanlık gibi işletme binaları ile kavaklık, koruluk, taşlık gibi alanların yer aldığı diğer parseller, varsa traktör ve biçerdöverlerin plakaları, sahip olunan ya da kullanılan tarımsal alet ve makinelerin listesi de istenilen bilgi ve belgeler arasında yer alıyor.

Bunun yanında, iş gücü, toprak yönetimi, ekonomik yapı, gübre kullanımı gibi pek çok alana ilişkin örneklem çalışmaları da 2026 yılında gerçekleştirilecek.

Veri derleme sürecinin 31 Aralık'ta bitirilmesi hedefleniyor. Temel sonuçların da 2026 yılının ikinci yarısında yayımlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Genel Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''

10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
14:49
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
14:35
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
14:33
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 11:34:56. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Genel Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.