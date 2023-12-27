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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 284 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 272 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 4 bin 653 megavatsaat elektrik ihracatı ve 24 bin 619 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
27.12.2023 - 10:31,
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Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 284 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 272 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 696 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 610 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 869 bin 284 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 272 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 653 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 619 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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