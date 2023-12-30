Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 847 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 488 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 865 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 170 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 847 bin 234 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 488 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 532 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 786 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.