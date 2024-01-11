Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 980 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 976 bin 209 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 708 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 483 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 980 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 976 bin 209 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 128 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 284 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.