Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 980 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 979 bin 558 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 167 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 157 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 980 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 979 bin 558 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 20,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 867 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 739 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.