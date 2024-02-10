Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 919 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 63 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 789 megavatsaatle saat 10.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 361 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 919 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 63 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 439 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.