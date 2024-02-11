Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 815 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 206 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 134 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 815 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 211 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 498 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.