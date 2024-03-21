Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 229 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 302 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 257 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 606 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 229 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 302 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,5 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 860 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 971 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.