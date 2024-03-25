Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 772 bin 308 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 963 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 706 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 275 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 772 bin 308 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 963 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 19,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 565 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 220 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.