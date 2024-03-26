Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 642 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 12 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 347 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 462 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 642 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 12 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 19,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 payla rüzgar santralleri ve yüzde 18,5 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 106 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 501 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.