Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 816 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 56 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri önde geldi. Türkiye, dün 1977 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 519 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

31.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Türkiye'de dün günlük bazda 816 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 56 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 588 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 517 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 816 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 56 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 1977 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 519 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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