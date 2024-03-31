Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 816 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 56 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 588 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 517 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 816 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 56 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 payla linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 1977 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 519 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satıyor. 55 yaşındaki Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Türkiye'de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı.
Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığıyla yaptığı eserleri 500 dolardan başlayan fiyatlarla satıyor. Özalp, bu mesleği modern tekniklerle birleştirerek hem geleneği yaşatıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Eserler, özenle ve ustalıkla üretildiği için yüksek talep görüyor.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), '3. Erzurum Çalıştayı Oda Organları Hazırlık Toplantısı' düzenledi. Toplantıda, çalıştayın koordinatörlüğünü yapan ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı, katılımcılara hazırlık süreçleri ve yapılan anketler hakkında bilgi verdi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise çalıştayın Erzurum'un gelecek vizyonuna ışık tutacak önemli bir etkinlik olacağını belirtti ve şehrin potansiyeli, fırsatları ve eksik yönlerinin objektif bir bakış açısıyla ele alınacağını vurguladı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan yağmurun ardından dağlarda lezzetiyle çok tercih edilen kuzugöbeği mantarında bolluk yaşanmaya başladı. Kuzugöbeği mantarını toplayan Mücahit Saraç, bu mantar türünün oldukça lezzetli olduğunu ve evlerinde güzel yemekler yaptıklarını belirtti. Kuzugöbeği mantarı, ızgarası yapılarak veya pirinçli ve patatesli şekilde pişirilerek tüketilebiliyor. Fiyatının ise oldukça yüksek olduğu biliniyor.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol boru hattı patladı. Patlama sonucu meydana gelen sızıntı nedeniyle ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı. TPAO ekipleri olay yerine gelerek onarım ve temizleme çalışmalarına başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kastamonu'da Şubat ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 10 milyon 355 bin dolar olarak gerçekleşti. Kastamonu'nun Şubat ayındaki ithalatı ise yüzde 55,0 azalarak 3 milyon 105 bin dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 333,5 olarak kaydedildi.
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