Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 61 bin 456 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 69 bin 252 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 51 bin 293 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 35 bin 62 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 21 payla ilk sırada yer aldı.

29.06.2024 10:35
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 61 bin 456 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 69 bin 252 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 293 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 62 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 61 bin 456 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 69 bin 252 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile doğal gaz ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik ve linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 139 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 896 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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