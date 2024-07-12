Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 148 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 144 bin 580 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 57 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 343 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 148 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 144 bin 580 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile ithal kömür ve yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 475 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 733 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.