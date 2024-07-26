Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 171 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 161 bin 894 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 56 bin 217 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 38 bin 248 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 26,3 payla ilk sırada yer aldı ve onu ithal kömür santralleri yüzde 20,1 ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 13,9 ile takip etti. Türkiye dün 13 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 929 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

26.07.2024 09:57
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 171 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 161 bin 894 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 217 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 248 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 171 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 161 bin 894 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 929 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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