Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 61 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 55 bin 243 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 613 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 685 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 61 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 55 bin 243 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 250 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 608 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.