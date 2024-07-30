Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 115 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 110 bin 337 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 25 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 828 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 115 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 110 bin 337 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 237 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 37 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.