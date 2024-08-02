Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 134 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 121 bin 424 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 734 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 932 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 134 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 121 bin 424 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 388 megavatsaat elektrik ihracatı, 1032 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.