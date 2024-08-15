Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 159 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 162 bin 976 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 992 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 488 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 159 bin 254??????? megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 162 bin 976 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 429 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 302 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.