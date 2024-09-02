Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 50 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 541 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 432 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 959 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 50 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 870 bin 541 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 11,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 332 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 832 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.