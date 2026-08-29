Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuzda ham çelik üretimi yüzde 7 artışla 3,4 milyon ton oldu, ihracat ise yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), temmuz ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 7 artarak 3,4 milyon ton oldu. Yılın 7 ayında üretim miktarı yüzde 7,9 artışla 23,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise temmuzda yıllık bazda yüzde 5,1 azalışla 3,5 milyon tona gerilerken ocak-temmuz döneminde yüzde 4,7 artarak 23,3 milyon tona çıktı.

Çelik ürünleri dış ticareti

Çelik ürünleri ihracatı, temmuzda 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 2,9 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden yüzde 4,4 artışla 827,3 milyon dolar oldu.

Ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar bazında yüzde 2,4 artışla 9 milyon tona, değer bazında yüzde 1,6 yükselişle 6,1 milyar dolara ulaştı.

İthalat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 19,7 azalışla 1,5 milyon tona, değer yönünden yüzde 17,6 düşüşle 1,1 milyar dolara geriledi.

Yılın 7 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 3 azalışla 10,7 milyon ton, değer yönünden de yüzde 4,9 düşüşle 7,4 milyar dolar seviyesine indi.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 76,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 82,1 seviyesine çıktı.

"Koruma tedbiri uygulamalarının ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, üretimde kaydedilen bu artışın, sektörün yılın 7 ayında üretim performansını güçlendirdiğini gösterdiğini ifade etti.

Güney Amerika'ya yapılan ihracatın yüzde 85 artışla 762 bin tona yükselmesinin, toplam çelik ürünleri ihracatını pozitif etkilediğini belirten Yayan, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler, AB'ye yönelik ihracatımızda yaklaşık 4 milyon ton daralmaya yol açacağı değerlendirilen kota uygulamasının olumsuz sonuçlarını henüz tam olarak yansıtmıyor. Önümüzdeki aylarda AB'ye yönelik ihracatımızdaki daralmanın hız kazanması bekleniyor. Diğer taraftan, Çin menşeli çelik ürünlerinin Türkiye pazarındaki varlığının artmaya devam ettiği ve yılın 7 aylık döneminde Çin'den gerçekleştirilen çelik ithalatının yaklaşık 2,5 milyon tona ulaştığı görülüyor. Bu kapsamda başta AB, ABD, Meksika ve Kanada olmak üzere çeşitli ülkelerde uygulanan koruma tedbiri uygulamalarının Türkiye'de de hayata geçirilmesinin, kapasite kullanım oranlarının artırılmasına, yerli üretimin desteklenmesine, ekonomik büyümeye ve istihdama önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Hamster Coin, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an
Snoop personel arıyor Yapacağı işi duyan başvuruya koştu Snoop personel arıyor! Yapacağı işi duyan başvuruya koştu
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Geceye damga vuran Salah karesi Herkes şaşırdı Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı
Selena’nın Nazlı’sı evleniyor Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
Trabzon’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
08:51
Altın çok sert düştü
Altın çok sert düştü
08:31
Al-Jazira haberi sonrası Talisca’dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...
Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...
08:24
Milyonları ilgilendiriyordu Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
08:13
Meteoroloji alarm verdi 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
Meteoroloji alarm verdi! 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
07:48
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu
Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 09:26:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye'de Ham Çelik Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement