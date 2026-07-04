Türkiye'de Hızlı İnternet Tercih Ediliyor - Son Dakika
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Türkiye'de Hızlı İnternet Tercih Ediliyor

04.07.2026 11:15
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Türkiye'de 50 megabit üstü internet paketlerine geçiş oranı %44,6'ya yükseldi, hız tercihleri arttı.

Türkiye'de kullanıcılar bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre daha hızlı internet paketlerine geçiş yaparken 50 megabit üzeri hızda paketleri tercih edenlerin oranı yüzde 32'den yüzde 44,6'ya ulaştı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre ülkede internet kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Türkiye'de geçen yılın ilk çeyreğinde sabit geniş bant abone sayısı 20,7 milyon iken bu yılın ilk çeyreğinde 21,2 milyona çıktı.

Ev ve iş yerlerinde internet kullanımının artmasının yanı sıra kullanıcıların daha hızlı paketleri talep etmesi de dikkati çekti.

Geçen yıl abonelerin yüzde 32'si 50 megabit üzeri hızda bağlantı sunan paketleri tercih etmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde oran yüzde 44,6'ya çıktı. Böylece, neredeyse her iki sabit geniş bant abonesinden biri 50 megabit üzeri hız paketini tercih etti.

100 megabit üstü hız isteyenlerin oranı katlandı

Kullanıcıların bağlantı hız tercihleri detaylı incelendiğinde 100 megabit üzeri paket tercih oranının yaklaşık iki katına çıktığı görüldü.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 100 megabit üstü paket tercih edenlerin oranı yüzde 7,3 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 14,6'ya ulaştı.

50 megabit ile 100 megabit aralığında paket tercih edenlerin oranı da söz konusu süreçte yüzde 24,7'den yüzde 30'a çıktı.

24-35 megabit kategorisindeki kullanıcı oranı ise yüzde 19,7'den yüzde 13,6'ya geriledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Hızlı İnternet Tercih Ediliyor - Son Dakika

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