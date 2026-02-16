Türkiye'de Hurma İthalatı 278 Bin Tonu Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'de Hurma İthalatı 278 Bin Tonu Aştı

16.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2021-2025 döneminde 278 bin ton hurma ithalatı yaptı. Ramazan ayında tüketim arttı.

Türkiye, ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti hurma için 2021-2025 döneminde 278 bin 691 ton ithalat gerçekleştirdi.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı hurma raf ve tezgahlardaki yerini aldı.

Medine, Kudüs, Bağdat, İran, Acve, Sukkari gibi çok sayıda çeşidi bulunan hurma, yüksek miktarda lif içeriyor, demir, potasyum, protein, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak da biliniyor.

Yılın her ayında bulunabilen bir meyve olan hurma özellikle ramazan ayında daha fazla tüketiliyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de 49 bin 40,612 ton, 2022'de 44 bin 468,444 ton, 2023'te 54 bin 458,953 ton, 2024'te 63 bin 629,860 ton ve geçen yıl 67 bin 93,388 ton hurma ithal edildi.

Böylece 5 yılda 278 bin 691,257 ton hurma ithalatı gerçekleştirildi.

Söz konusu ithalat için 2021'de 52 milyon 778 bin 104 dolar, 2022'de 51 milyon 643 bin 669 dolar, 2023'te 73 milyon 397 bin 214 dolar ve 2024'te 103 milyon 5 bin 506 dolar, geçen yıl ise 133 milyon 667 bin 653 dolar ödendi.

Buna göre, son 5 yılda hurma için ödenen toplam tutar 414 milyon 492 bin 146 doları buldu.

Hurma ihracatında rekor 2025'te gerçekleşti

Öte yandan, Türkiye 2021-2025 döneminde 125 milyon 102 bin 662 dolar karşılığı 48 bin 847 ton hurma ihraç etti.

Bu dönemde, 2021 yılında 21 milyon 745 bin 671 dolar, 2022'de 19 milyon 619 bin 370 dolar, 2023'te 23 milyon 610 bin 111 dolar ve 2024'te 28 milyon 147 bin 909 dolar tutarında ihracat yapıldı.

Geçen yıl ise 31 milyon 979 bin 601 dolarla en yüksek dış satım yapıldı.

Geçen yıl dış satımda ABD 14 milyon 199 bin dolar, Birleşik Krallık 6 milyon 742 bin dolar, Avustralya 4 milyon 23 bin dolar ile öne çıktı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Hurma İthalatı 278 Bin Tonu Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex 400x kat kaldıraç ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex 400x kat kaldıraç ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:05:32. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Hurma İthalatı 278 Bin Tonu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.