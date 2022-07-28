Blockchain Projesinde havayolu ile ABD'ye ihracat incelenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Blockchain Projesinde havayolu ile ABD'ye ihracat incelenecek

28.07.2022 21:04
Blockchain Projesinde havayolu ile ABD'ye ihracat incelenecek

TÜRKİYE'de ihracatın dijitalleşmesini ve blockchain (blok zincir) altyapısı üzerinden yönetilebilmesi amacıyla geliştirilen, birinci faz çalışmaları tamamlanan 'İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı' projesiyle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı...

TÜRKİYE'de ihracatın dijitalleşmesini ve blockchain (blok zincir) altyapısı üzerinden yönetilebilmesi amacıyla geliştirilen, birinci faz çalışmaları tamamlanan 'İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı' projesiyle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, projenin ikinci faz çalışmalarına ilişkin, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile havayoluyla ABD'ye ihracat sürecini inceliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı finansmanıyla, Ticaret Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen, Türkiye'de ihracatın dijitalleşmesini ve blockchain altyapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan 'İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (Ülke İçinde) Uçtan Uca Tasarımı' projesinde birinci faz çalışmaları sona erdi. Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmının blockchain teknolojisi ile yeniden tasarlanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ilk fazda; işlemlerin şeffafça takip edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belirli işlem basamaklarının otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılabilmesi gibi proje başında ortaya konan hedeflerin tümü gerçekleştirildi.

'2030'DA KÜRESEL EKONOMİDE 2 TRİLYON DOLARİZME YAKALAYACAK'Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya projeye ilişkin verdiği bilgide, "Blok zincir teknolojisi, son yıllarda kripto paralar gibi popüler finans araçlarının temelini oluşturması nedeniyle sürekli gündeme gelse de bu teknolojinin gerçek potansiyelinin henüz keşfedilmemiş olduğunu düşünüyoruz. Blok zincir, verinin, sürece müdahil olan paydaşlar arasında dağınık halde tutulmasına imkan tanırken aynı zamanda korunması ve veri tasarrufu konusunda da çığır açacak değişimleri vaat etmekte. 2030'a dek blok zincir teknolojileri ile küresel ekonomide 2 trilyon dolara yakın bir ivme yakalanması beklenmektedir" dedi.'HAVAYOLU İLE ABD'YE İHRACAT SÜRECİNİ İNCELİYORUZ'

Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı'nın blok zincir alanındaki tecrübelerine ilişkin, "2018 yılında yeni nesil teknolojiler alanında yoğunlaşan çalışmalarımız neticesinde, dış ticaret süreçlerine uyarlanabilir yeni nesil teknolojilerin başında blok zincir teknolojisinin gelmekte olduğunu gördük. Öğrenme ve deneyimleme süreci sonrasında dış ticarette blok zincir teknolojisinin kullanılması konusunda Kasım 2019'da EBRD'ye yaptığımız başvurumuz neticesinde 2021 yılında 'İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile Uçtan Uca Tasarımı' projesini başlattık. Projenin birinci fazında 'Gümrük Beyannamesi' ile karayolu ile Avrupa'ya ihracat sürecini analize tabi tutarken, ikinci fazında 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' ile havayolu ile ABD'ye ihracat sürecini inceliyoruz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin ilk VDMK ihracından yatırımcıya yüksek getiri Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin ilk VDMK ihracından yatırımcıya yüksek getiri
Kaynak: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Blockchain Projesinde havayolu ile ABD'ye ihracat incelenecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
19:44 Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 21:04:48. #1.11#
SON DAKİKA: Blockchain Projesinde havayolu ile ABD'ye ihracat incelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement