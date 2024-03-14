Türkiye\'de İnek Sütü Üretimi Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu. Tereyağı üretimi yüzde 20, inek sütünden yapılan peyniri üretimi ise 12,3 arttı.

TÜİK, ocak ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini bugün açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı 915 bin 522 ton oldu.

TEREYAĞI ÜRETİMİ YÜZDE 20 ARTTI

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek sütünden yapılan peynir üretimi yüzde 12,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6 arttı, tereyağı üretimi yüzde 20 arttı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ YÜZDE 4,4 ARTTI

Bir önceki ay 874 bin 193 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu. Bir önceki ay 147 bin 346 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 4,4 oranında artarak 153 bin 796 ton olarak gerçekleşti.