İnternette Kumar ve Bahis İhbarları Artıyor

Ekonomi

Türkiye'de, internet ortamındaki yayınlara yönelik geçen yıl İnternet Bilgi İhbar Merkezine 245 bin 766 ihbarda bulunuldu, ihbarların yarısından fazlasını "kumar ve yasa dışı bahis" konularındaki şikayetler oluşturdu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, internet ortamında karşılaşılan yasa dışı ve zararlı içerikler "ihbarweb.org.tr" internet sitesi yoluyla İnternet Bilgi İhbar Merkezine şikayet edilebiliyor. İhbarlar, internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesine ilişkin 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında teknik ve hukuki açıdan değerlendiriliyor.

İnternet Bilgi İhbar Merkezi, başta çocukların cinsel istismarı olmak üzere internetin yasa dışı içeriğiyle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliğine (INHOPE) 2011'de üye oldu.

Eğitim ve odak grup çalışmalarının da yer aldığı toplantılara katılım sağlanarak INHOPE ile işbirliği etkin şekilde sürdürülüyor.

İnternet Bilgi İhbar Merkezince geçen yılın sonu itibarıyla değerlendirmeye alınan toplam ihbar sayısı 2,6 milyonu geçti.

En fazla ihbarın geldiği yıl 285 bin 588 ihbarla 2021 olurken en az ihbarın yapıldığı yıl 2 bin 483 ile 2007 oldu.

"Atatürk aleyhine işlenen suçlar" 3. sırada yer aldı

Merkeze geçen yıl 245 bin 766 ihbar yapıldı. Bunlar arasında "kumar için yer ve imkan sağlama", 75 bin 54 başvuruyla en fazla ihbar yapılan kategori oldu. Bunu 66 bin 736 ile "yasa dışı bahis" izledi. İki konuda yapılan şikayetler, ihbarların yarısından fazlasını oluşturdu.

Merkeze ayrıca, 45 bin 402 "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", 30 bin 183 "müstehcenlik", 16 bin 71 "fuhuş", 5 bin 524 "intihara yönlendirme", 3 bin 758 "çocukların cinsel istismarı", 1615 "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", 1423 "sağlık için tehlikeli madde temini" ihbarı ulaştı.

İnternet Yardım Merkezi 8 başlıkta hizmet veriyor

İnternet Yardım Merkezi "internetyardim.org.tr" internet sitesi ve "Alo 141" Güvenli İnternet Destek Hattı üzerinden vatandaşların internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında yaşadıkları problemlere yönelik çözüm önerileri sunuluyor.

Merkez, internetteki yasa dışı içerikler, internet ve mahremiyet, internette bilgi güvenliği ve alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık olmak üzere 8 başlıkta internet kullanıcılarına hizmet veriyor.

İnternet kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında internet kullanıcılarını doğru adrese yönlendirmek ve yaşanılan problemlerin çözümüne uzman desteğiyle katkı sağlamak amacıyla Merkez tarafından 2023'te yaklaşık 6 bin soru ve ALO 141 Güvenli İnternet Destek Hattına gelen 70 binden fazla çağrı cevaplandı.