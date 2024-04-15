TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı düştü - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı düştü

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Türkiye'de işsizlik oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8,7 oldu.

15.04.2024 10:00  Güncelleme: 10:37
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.

KADIN VE ERKEKLERDE İŞSİZLİK ORANI

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI

İşgücü 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇ İŞSİZLİKTE AZALMA

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ata Bülbül: İşsizlik yok arkadaşlar ben çalışacak adam bulamıyorum Her sektörde aynı sorun adam hiç bir iş bilmiyor iş öğretelim diyoruz asgari ücret sigorta yemek beğenmiyor yani iş çok çalışacak adam yok 11 64 Yanıtla salihb: Patron aylık 100 bin tl cebine koyarken yanında çalıştırdığı kişiye 17 bin tl verirse çalıştıracak adam bulamaz tabiki kardeş. patron kârının % 60 sini işçisine dağıtmak zorunda. bu şekilde çalışan bir işyerinin geleceği parlak elemanı sadık olur 40 5 Hakan EnDürüst: çalışma saatlerin ne sabah7 akşam7 mi 37 4 osman k: insanlar artık vampirlerden uzak durmaya çalışıyor. 32 4
  • salihb: Ücret dengesi sağlandığı takdir de işsizlik daha da azalacaktır. aylık 225 saatini 17 bin tl ye satmak istemiyor kimse. 46 5 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: Türkiye'de verilerine güven olmayan kuruluşların başında TÜİK geliyor.. 46 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: düşer tabi afgan suriyeli ve bunun gibi kardeşlerimiz saolsun bizlerin yerine çalışıyor :) 32 1 Yanıtla
  • Ata Bülbül: Salihb öyle patron nerde var ben ustayım 32 yıldır çalışıyorum 30.000 TL maaş alıyorum sadece pazarları tatil adam gelsin ögrensin oda alsın ama bişey bilmiyor benim aldıgım parayı istiyor olurmu öyle şey 18 6 Yanıtla salihb: Benim gözümde Türkiye şartlarında Bir usta'nın maaşı en az 40 bin tl olmalı. Meslek bilen ile bilmeyen bir kişinin ücreti aynı olmamalı tabiki. Bir usta kolaylıkla yetişmiyor. her saniyesinde emek var. ömrü işine adanmışlıkla bitiyor. 21 0 Okan: usta yevmiyeleri 2 bin lira hikaye anlatma bozdur bozdur harca 30bini 10 0
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