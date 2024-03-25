Türkiye'de İşsizlik Oranı 2023'te Yüzde 9,4'e Geriledi

Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2022'ye kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2022'de işsizlik oranı yüzde 10,4, işsiz sayısı ise 3 milyon 582 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı 2013'te yüzde 8,9 seviyesindeydi. Böylece işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Türkiye'nin 2013-2023 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:

Yıllar İşsizlik oranı (%) 2013 8,9 2014 9,9 2015 10,3 2016 10,9 2017 10,9 2018 10,9 2019 13,7 2020 13,1 2021 12,0 2022 10,4 2023 9,4 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA