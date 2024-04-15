Türkiye'de İşsizlik Oranı Şubatta Azaldı

Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2022 2023 2024 Ocak 11,1 9,6 9 Şubat 10,7 10 8,7 Mart 11,1 10 Nisan 10,8 10 Mayıs 10,8 9,5 Haziran 10,4 9,5 Temmuz 10,2 9,4 Ağustos 9,8 9,2 Eylül 10,1 9,1 Ekim 10,3 8,6 Kasım 10,1 9 Aralık 10,3 8,8 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA