Türkiye'de İşsizlik Oranı Şubatta Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Şubatta Azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise 3 milyon 78 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan düşüşle yüzde 15,6 oldu. TÜİK, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarını da açıkladı.

15.04.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

2024
Ocak

11,1

9,6

9
Şubat

10,7

10

8,7
Mart

11,1

10

Nisan

10,8

10

Mayıs

10,8

9,5

Haziran

10,4

9,5

Temmuz

10,2

9,4

Ağustos

9,8

9,2

Eylül

10,1

9,1

Ekim

10,3

8,6

Kasım

10,1

9

Aralık

10,3

8,8

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İşsizlik Oranı Şubatta Azaldı - Son Dakika

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