Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olduğu hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.
Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
|Ay/Yıl
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|11,1
|9,6
|9
|Şubat
|10,7
|10
|8,7
|Mart
|11,1
|10
|Nisan
|10,8
|10
|Mayıs
|10,8
|9,5
|Haziran
|10,4
|9,5
|Temmuz
|10,2
|9,4
|Ağustos
|9,8
|9,2
|Eylül
|10,1
|9,1
|Ekim
|10,3
|8,6
|Kasım
|10,1
|9
|Aralık
|10,3
|8,8
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de İşsizlik Oranı Şubatta Azaldı - Son Dakika
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