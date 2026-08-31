Türkiye'de İşsizlik Oranı Yüzde 8,1'e Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'de İşsizlik Oranı Yüzde 8,1'e Yükseldi

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Temmuz ayında işsizlik oranı 0,5 puan artarak %8,1 oldu, gençlerde ise %14,5'e ulaştı.

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,5 puan yükselerek yüzde 8,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 150 bin artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan yükselişle yüzde 8,1'e çıktı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise değişmedi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

Temmuzda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20249,28,68,88,68,49,298,58,58,78,48,6
20258,58,288,68,48,78,18,58,68,58,67,8
20268,18,48,18,28,17,68,1

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İşsizlik Oranı Yüzde 8,1'e Yükseldi - Son Dakika

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