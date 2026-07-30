Türkiye'de İstihdam Artışı - Son Dakika
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Türkiye'de İstihdam Artışı

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Haziranda istihdam 227 bin artarak 32,7 milyon oldu, işsizlik oranı ise %7,6 seviyesinde.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda aylık bazda 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya kıyasla 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda bir önceki aya göre 58 bin kişi yükselerek 35 milyon 420 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziranda bir önceki aya göre 0,1 saat yükselerek 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda aylık bazda 2 puan azalışla yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.98333.11233.871
İş gücü (bin kişi)35.42023.41912.002
İstihdam (bin kişi)32.73321.90210.831
İşsiz (bin kişi)2.6881.5171.171
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.5639.69321.869
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,970,735,4
İstihdam oranı (yüzde)48,966,132
İşsizlik oranı (yüzde)7,66,59,8
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)12,810,417,3
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İstihdam Artışı - Son Dakika

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