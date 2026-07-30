Türkiye'de İstihdam Artışı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda aylık bazda 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya kıyasla 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda bir önceki aya göre 58 bin kişi yükselerek 35 milyon 420 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziranda bir önceki aya göre 0,1 saat yükselerek 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda aylık bazda 2 puan azalışla yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.983 33.112 33.871 İş gücü (bin kişi) 35.420 23.419 12.002 İstihdam (bin kişi) 32.733 21.902 10.831 İşsiz (bin kişi) 2.688 1.517 1.171 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.563 9.693 21.869 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,9 70,7 35,4 İstihdam oranı (yüzde) 48,9 66,1 32 İşsizlik oranı (yüzde) 7,6 6,5 9,8 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 12,8 10,4 17,3 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA