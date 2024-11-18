Türkiye'de İstihdam Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İstihdam Arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de istihdam 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bine ulaştı.

18.11.2024 12:19
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı yüzde 0,1 artışla yüzde 49,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da yüzde 0,1 artışla yüzde 49,6 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 54,3'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz-eylül dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.979

32.64933.330
İş gücü (bin kişi)35.84023.55012.290
İstihdam (bin kişi)32.73421.92710.807
Tarım (bin kişi)4.7672.7582.009
Sanayi (bin kişi)6.7304.9791.751
İnşaat (bin kişi)2.1772.071106
Hizmet (bin kişi)19.05912.1186.941
İşsiz (bin kişi)3.1061.6231.484
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.1399.09921.040
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,372,136,9
İstihdam oranı (yüzde)49,667,232,4
İşsizlik oranı (yüzde)8,76,912,1
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)16,813,323,5
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İstihdam Arttı - Son Dakika

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