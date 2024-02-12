Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Aralık 2023'te 32 Milyon 56 Bine Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Aralık 2023'te 32 Milyon 56 Bine Yükseldi

Türkiye\'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Aralık 2023\'te 32 Milyon 56 Bine Yükseldi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Aralık 2023'te aylık bazda 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 olarak belirlendi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ise 35 milyon 154 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.

12.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:37
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Aralık 2023'te aylık bazda 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine yükseldi, istihdam oranı 0,6 puan artarak yüzde 48,8 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya kıyasla 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan arttı ve yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,3 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi aralıkta aylık bazda 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre 2,1 puanlık artışla yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

65.683

32.509

33.175

İş gücü (bin kişi)

35.154

23.126

12.027

İstihdam (bin kişi)

32.056

21.476

10.580

İşsiz (bin kişi)

3.098

1.650

1.447

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

30.530

9.382

21.147

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

53,5

71,1

36,3

İstihdam oranı (yüzde)

48,8

66,1

31,9

İşsizlik oranı (yüzde)

8,8

7,1

12

Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)

15,5

11,5

22,8

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Aralık 2023'te 32 Milyon 56 Bine Yükseldi - Son Dakika


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