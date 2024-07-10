Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Mayısta 273 Bin Kişi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Mayısta 273 Bin Kişi Arttı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ise 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 54,5 olarak belirlendi.

10.07.2024 10:19
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayısta aylık bazda 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.87032.59733.272
İş gücü (bin kişi)35.93123.60312.328
İstihdam (bin kişi)32.92021.94910.970
İşsiz (bin kişi)3.0111.6541.357
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)29.9398.99420.945
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,572,437,1
İstihdam oranı (yüzde)5067,333
İşsizlik oranı (yüzde)8,4711
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)1512,819,3
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Mayısta 273 Bin Kişi Arttı - Son Dakika

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