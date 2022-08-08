Kara avcılığında yeni av sezonu 20 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kara avcılığında yeni av sezonu 20 Ağustos'ta başlayacak

08.08.2022 12:42
Kara avcılığında yeni av sezonu 20 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye'de kara avcılığında 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye'de kara avcılığında 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Av Komisyonunun, yeni av döneminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda kara avlanması, tüm bölgelerde 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu salı günü de avlanabilecek.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü il şube müdürlükleri döner sermaye işletmesine ait hesaplara yatırmaları gerekiyor.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), "Avcı Avlakta Mobil Uygulaması"ndan (AVA) ve "0850 888 06 06" numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel avlaklar ile devlet avlaklarında avlanabilecek.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara avcılığında yeni av sezonu 20 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kara avcılığında yeni av sezonu 20 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement