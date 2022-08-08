Kara avcılığında yeni av sezonu 20 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye'de kara avcılığında 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Av Komisyonunun, yeni av döneminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda kara avlanması, tüm bölgelerde 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu salı günü de avlanabilecek.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü il şube müdürlükleri döner sermaye işletmesine ait hesaplara yatırmaları gerekiyor.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), "Avcı Avlakta Mobil Uygulaması"ndan (AVA) ve "0850 888 06 06" numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel avlaklar ile devlet avlaklarında avlanabilecek.