Kömürden Çıkışın Finansmanı: Türkiye Örneği Raporu Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kömürden Çıkışın Finansmanı: Türkiye Örneği Raporu Tanıtıldı

Kömürden Çıkışın Finansmanı: Türkiye Örneği Raporu Tanıtıldı

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) ve Londra merkezli düşünce kuruluşu E3G'nin ortak çalışması olan 'Kömürden Çıkışın Finansmanı: Türkiye Örneği' raporu tanıtıldı. Raporun tanıtımında, Türkiye'de kömürden çıkışın teknik olasılıkları ve ekonomik boyutu ele alındı. SEFİA Direktörü Bengisu Özenç, Türkiye'nin 2053 net-sıfır vizyonunun iklim hedefleri ve rekabetçilik açısından önemli olduğunu belirtti. Rapor, düşük karbon fiyatlarıyla bile kömür santrallerinin faaliyetlerini sürdüremeyeceğini gösterdi ve kömürden çıkışın erken aşamada hedeflenmesi gerektiğini vurguladı. Program, kömürden çıkış için alternatif senaryoların tartışıldığı bir panel ile sona erdi.

25.04.2024 14:39
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Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) ve Londra merkezli düşünce kuruluşu E3G'nin ortak çalışması "Kömürden Çıkışın Finansmanı: Türkiye Örneği" raporunun tanıtımı yapıldı.

SEFİA ve E3G'nin düzenlediği "Kömürden Çıkışın Finansmanı: Türkiye Örneği" raporunun tanıtımında, Türkiye'de bugüne kadar kömürden çıkışın teknik olasılıkları ve ekonomik boyutunu ortaya çıkaran çalışmalar ele alındı.

SEFİA Direktörü Bengisu Özenç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2053 net-sıfır vizyonunun iklim hedefleri için olduğu kadar, değişen küresel ticaret düzeni içerisinde rekabetçiliğini sürdürülebilmesi açısından da önemli bir hedef olduğunu söyledi.

Özenç bu noktada atılacak ilk adımın elektrik arzında kömürden çıkışa yönelik resmi bir pozisyonun açıkça belirlenmesi ve hedefe yönelik planlamanın yapılması olduğunu ifade etti.

Raporun düşük karbon fiyatlarıyla bile kömür santrallerinin faaliyetlerini sürdüremeyeceğini gösterdiğine işaret eden Özenç, "Bu açıdan kömürden çıkış, kayıplar oluşmaya başlamadan, erken aşamada hedeflenmeli. Böylelikle çok katmanlı, çok paydaşlı bir planlanma yapılabilir ve uygun finansman imkanlarının da devreye alınmasıyla kapsayıcı ve adil bir çıkış stratejisi ortaya koymak mümkün olabilir." diye konuştu.

SEFİA Finansal Araştırmalar Direktörü İbrahim Çiftçi de kömürden çıkış hareketinin karbonsuzlaşma hedeflerine giden yolda atılabilecek en uygun adım olduğunu vurguladı.

E3G Kıdemli Araştırmacısı Öykü Şenlen ise Türkiye'nin kömürden temiz enerjiye geçişi desteklemek için uluslararası girişimlerde yer alması ve diplomatik işbirliği fırsatları aramasının daha doğru olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Program, kömürden çıkış için alternatif senaryoların tartışıldığı bir panel ile sona erdi.

Kaynak: AA

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