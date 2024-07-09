Türkiye'de LED Armatürlerle Yıllık 82 Milyon Lira Tasarruf Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de LED Armatürlerle Yıllık 82 Milyon Lira Tasarruf Sağlandı

Türkiye'de genel aydınlatma sistemine 140 bin LED armatür eklenerek 1 Temmuz itibarıyla yıllık 82 milyon lira tasarruf sağlandığı bildirildi. Enerji Verimliliği Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda cadde ve sokakların aydınlatılmasında yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar yerine LED armatürler kullanılmaya başlandı. Türkiye genelinde toplamda 10 milyon armatür bulunuyor ve 2023'te genel aydınlatma için 5 bin 24 gigavatsaat elektrik tüketildi. Bakanlık, 2028'e kadar 1 milyon, 2030'a kadar ise 1,2 milyon tasarruflu LED armatürü sisteme dahil etmeyi planlıyor.

09.07.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de genel aydınlatma sistemine 140 bin LED armatür eklenerek 1 Temmuz itibarıyla yıllık 82 milyon lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yıl başında hayata geçirilen Enerji Verimliliği Stratejisi kapsamında elektrik üretim, iletim ve dağıtımında kayıpları azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, cadde ve sokakların aydınlatılmasında kullanılan yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar yerine yüzde 50 tasarruf sağlayan LED armatürler sisteme dahil ediliyor.

Bakanlığın koordinasyonunda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve elektrik dağıtım şirketlerinin yürüttüğü verimlilik çalışmasıyla bugüne kadar genel aydınlatmada 140 bin LED armatür kurulumu gerçekleştirilerek 1 Temmuz itibarıyla yıllık bazda yaklaşık 82 milyon lira değerinde tasarruf sağlandı.

Türkiye genelinde toplamda yaklaşık 10 milyon armatür bulunuyor. 2023'te Türkiye'de genel aydınlatma amacıyla 5 bin 24 gigavatsaat elektrik tüketildi. Oluşan faturayı ödemek için Bakanlık bütçesinden 23,6 milyar lira, belediye ve il özel idarelerinin bütçelerinden de 5,2 milyar lira kullanıldı.

Yıllık 720 milyon lira tasarruf hedefleniyor

Bakanlık, 2028'e kadar 1 milyon, 2030'a kadar 1,2 milyon tasarruflu LED armatürü sisteme dahil etmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocakta Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı açıkladıklarını belirterek, "2024-2030 yıllarını kapsayan plan doğrultusunda 10 stratejik amaç belirledik. 61 eylemimiz var. Bunlardan biri de genel aydınlatmada enerji verimliliğinin artırılması. Bu eylem doğrultusunda 2030 yılına kadar 1,2 milyon sokak lambasını verimli hale getireceğiz. Böylece her yıl 720 milyon liralık tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerji verimliliğinde farkındalığın önemli olduğuna işaret ederek, "Tüm dünyada enerji verimliliğine yılda 600 milyar dolar yatırım yapılıyor. Bu alanda yıllık istihdam artışı 1 milyon kişiye ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini göz önüne aldığımızda tüm planlamalarımızda enerji verimliliği önemli bir rol üstleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de LED Armatürlerle Yıllık 82 Milyon Lira Tasarruf Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcıShania Twain, Londra konserinde şarkısı yarı kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcıShania Twain, Londra konserinde şarkısı yarı kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de LED Armatürlerle Yıllık 82 Milyon Lira Tasarruf Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement