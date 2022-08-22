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Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

22.08.2022 12:15
Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun hasadı başladı.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun hasadı başladı.

Pazaryeri'nde 11 köyde yaklaşık 3 bin dekar alanda üretilen şerbetçi otu bölge çiftçisinin önemli bir geçim kaynağı. Hasada katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şerbetçi otunun ilçeleri için önemine değindi. İlk kez 1965 yılında üretimine başlanan şerbetçiotunun sadece iki bine yakın çiftçi için değil, aynı zamanda bölge için de önemli gelir kaynağı sağladığını anlatan Tekin, "Bu yıl bin 700 - 2 bin ton civarı bir rekolteye ulaşmayı umut ediyoruz. İlçemizde 11 köyde üretim yapılmaktadır. 'Aroma', 'Ege', 'Erciyas', 'Brewers Gold' ve 'Pazaryeri' çeşitleri üretiliyor. Yaklaşık 3 bin dekar alanda üretim yapılmaktadır. Dekar başına 600-700 kilogram verim alabiliyoruz" dedi.

Şerbetçi otu, çok sayıda faydası olduğu düşünülen bir bitki olarak biliniyor. Alternatif tıpta da kabul görmüş olan şerbetçi otunun, çayı, yağı ve kürü gibi çeşitli uygulama yöntemleri bulunuyor. Şerbetçi otunun en faydalı özelliklerinden birisi de idrar söktürücü özelliği olduğu düşünülüyor. Şerbetçi otu, enfeksiyonu atmaya ve kanı temizlemeye de yardımcı olup saçları güçlendiriyor. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Zekiye Tekin, Türkiye, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor - Son Dakika

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