Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Ekonomi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 63,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 63,5 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ocakta yıllık sanayi sektörü ciro endeksinin yüzde 58,3, inşaat ciro endeksinin yüzde 99,4, ticaret ciro endeksinin yüzde 60,7, hizmet ciro endeksinin yüzde 77,9 arttığı görüldü.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 5,1 yükseldi. Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 4,6, inşaat ciro endeksinde yüzde 9,5, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 6,2 artış oldu.

Perakende ciro endeksi yıllık yüzde 82,2 arttı

Takvim etkilerinden arınmış perakende ticaret ciro endeksi ocakta yıllık yüzde 82,2 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 79,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 92, otomotiv yakıtı satışları yüzde 72,6 yükseldi.

Ocakta perakende ticaret cirosunun bir önceki aya göre yüzde 7,4 arttığı belirlendi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,4 arttı.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

Endeksler Aylık değişim Yıllık değişim Toplam Ciro 5,1 63,5 Sanayi 4,6 58,3 Madencilik ve Taş Ocakçılığı 0,9 72,8 İmalat 4,7 57,9 İnşaat 9,5 99,4 Ticaret 4,7 60,7 Hizmet 6,2 77,9 Ulaştırma ve Depolama 2,7 72,3 Konaklama ve Yiyecek 6,6 89,4 Bilgi ve İletişim 12,1 93,3 Gayrimenkul 5,3 14,1 Mesleki, Bilimsel ve Teknik 12 91,9 İdari ve Destek 6,7 100,4

Kaynak: AA