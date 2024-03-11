Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 63,5 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 63,5 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ocakta yıllık sanayi sektörü ciro endeksinin yüzde 58,3, inşaat ciro endeksinin yüzde 99,4, ticaret ciro endeksinin yüzde 60,7, hizmet ciro endeksinin yüzde 77,9 arttığı görüldü.
Aylık değişimler
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 5,1 yükseldi. Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 4,6, inşaat ciro endeksinde yüzde 9,5, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 6,2 artış oldu.
Perakende ciro endeksi yıllık yüzde 82,2 arttı
Takvim etkilerinden arınmış perakende ticaret ciro endeksi ocakta yıllık yüzde 82,2 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 79,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 92, otomotiv yakıtı satışları yüzde 72,6 yükseldi.
Ocakta perakende ticaret cirosunun bir önceki aya göre yüzde 7,4 arttığı belirlendi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,4 arttı.
Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:
|Endeksler
|Aylık değişim
|Yıllık değişim
|Toplam Ciro
|5,1
|63,5
|Sanayi
|4,6
|58,3
|Madencilik ve Taş Ocakçılığı
|0,9
|72,8
|İmalat
|4,7
|57,9
|İnşaat
|9,5
|99,4
|Ticaret
|4,7
|60,7
|Hizmet
|6,2
|77,9
|Ulaştırma ve Depolama
|2,7
|72,3
|Konaklama ve Yiyecek
|6,6
|89,4
|Bilgi ve İletişim
|12,1
|93,3
|Gayrimenkul
|5,3
|14,1
|Mesleki, Bilimsel ve Teknik
|12
|91,9
|İdari ve Destek
|6,7
|100,4
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi amacıyla, biyolojik ve biyoteknik mücadele için faydalı böcek üreterek üreticiye destek oluyor.
Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, 'Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi için Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri Projesi'ni tanıttı. Proje kapsamında çocuk haklarına dair animasyon filmler, kutu oyunu ve rehberler hazırlandı. Etkinlikte Hollanda İstanbul Başkonsolosu, üniversite yetkilileri, proje paydaşları, akademisyenler, çocuklar ve aileleri yer aldı.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan İslahiye ve Nurdağı ilçelerine Ramazan yardımlarının yapılması çağrısında bulundu. Yıldırım, üyelerine seslenerek Ramazan bereketini depremzede vatandaşlarla paylaşmalarını istedi.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 20 okula araç, motor, şanzıman ve bilgisayar desteği sağladı. Şirket, nitelikli eğitimi destekleyerek genç nesillerin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor. Deprem bölgesindeki okullara yapılan ekipman hibeleri, öğrencilere yenilikçi eğitim anlayışını sunuyor. Toyota, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'da bulunan 20 okula toplamda 17 araç, 63 motor, 72 şanzıman ve 32 bilgisayar desteği sağladı.
Türkiye'de başarıyla uygulanan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında zorunlu olacak Depozito Yönetim Sistemi'nde (DYS) altyapı tamamlandı.
İslam aleminin büyük coşkuyla beklediği Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrekli vatandaşlar tarafından iftar sofralarında tüketilen Ramazan pidesi satışa sunuldu. Fırın işletmecisi Mehmet Erdem, maliyetlerin geçen yıla göre arttığını belirterek, pide gramajını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl ilçede 340 gram sade pide 20 liradan satılırken, yumurtalı pide ise 25 liradan satışa sunulacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?