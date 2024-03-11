Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Türkiye\'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Ocak ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 63,5 artış gösterdi. Ayrıntılara bakıldığında, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7 ve hizmet ciro endeksi yüzde 77,9 arttı. Aylık bazda ise toplam ciro endeksi yüzde 5,1 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı.

11.03.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 77,9 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ocak ayında aylık yüzde 5,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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