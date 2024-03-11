Türkiye\'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretimde Biyolojik Mücadele Yöntemlerini Destekliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi amacıyla, biyolojik ve biyoteknik mücadele için faydalı böcek üreterek üreticiye destek oluyor.