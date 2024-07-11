Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 artış gösterdi. Sanayi ve inşaat sektörlerindeki ciro endeksleri de yükseliş gösterirken, ticaret sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi artarken, hizmet sektöründe ise azalış kaydedildi.

11.07.2024 10:25
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 66,8 arttı.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 60,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, mayısta yıllık bazda yüzde 87,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de nisan ayına göre yüzde 5,7 artış hesaplandı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,1 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artış kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı - Son Dakika

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