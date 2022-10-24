Markete gidip 500 gramlık tereyağını fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti - Son Dakika
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Markete gidip 500 gramlık tereyağını fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti

24.10.2022 15:22
Markete gidip 500 gramlık tereyağını fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti

Türkiye'de süt ve süt ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Son olarak tereyağına gelen zamlar ise vatandaşları şaşkına çevirdi. Bir markette daha önce 57 TL'den satılan yarım kiloluk tereyağının fiyatının 90 TL olduğu görüldü.

Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Zamlardan sık sık nasibini alan süt ve süt ürünleri ise bir kez daha zamlandı.

MARKETE GİDENLER ŞAŞIRDI

Markete giden vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda yarım kilosunu 57 TL'den aldıkları tereyağının 90 TL'lik etiketini görmeleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

KALİTEDEN KALİTEYE DEĞİŞİYOR

Tereyağı fiyatlarının kaliteden kaliteye değiştiği biliniyor. Ancak geçtiğimiz aylarda iyi bir tereyağının kilosunu 130 TL'den almak mümkünden, şimdi bu fiyatın da arttığı ifade ediliyor.

Markete gidip 500 gramlık tereyağını fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti
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Son Dakika Ekonomi Markete gidip 500 gramlık tereyağını fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Markete gidip 500 gramlık tereyağını fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti - Son Dakika
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